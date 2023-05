Virksomheder Satte danmarksrekord i indtjening: Snart risikerer Mærsk at tabe penge

Der er stadig milliarder at hente for Mærsk i første halvår, men indtjeningskraften står ifølge analytikere til at fordufte i andet halvår

Særligt andet halvår kan blive spinkelt for Mærsk, når koncernen skal forsøge at tjene penge i et langt mere konkurrencepræget marked. Arkivfoto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix