SAS havde knap ni millioner flypassagerer i 2020. Det er 70 procent lavere end i 2019.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

2020 var et år til glemmebogen for det skandinaviske flyselskab SAS.Flyselskabet havde 8,8 millioner passagerer, hvilket er et fald på 70 procent sammenlignet med 2019. Det viser selskabets trafikt...