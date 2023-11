Virksomheder Sam Altmans første computer hjalp ham med at springe ud

Den 38-årige Sam Altman blev kendt for at gøre kunstig intelligens lettilgængeligt for den almene borger gennem chatbotten Chat GPT. Arkivfoto: Elizabeth Frantz/Reuters/Ritzau Scanpix

For et år siden tog Sam Altman verden med storm, da han lancerede Chat GPT. Fredag valgte hans egen bestyrelse at fyre ham