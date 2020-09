Danske Magasin er ifølge et britisk medie sat til salg. Salling Group melder ud, at de ikke er blandt de aktuelle bydere

Den britiske avis The Times oplyste mandag, at den danske varehuskæde Magasin kan være på vej til at blive solgt. En af de måske oplagte købere, dagligvarekoncernen Salling Group, melder nu ud, at ...