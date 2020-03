De fleste af os sidder i disse uger hjemme og arbejder pga. coronakrisen, men hvordan optimerer man bedst muligt den uvante situation? Tre eksperter giver deres gode råd

Mange af os har nok haft en hjemmearbejdsdag eller to, uden at det har krævet en større planlægning at få til at fungere. Men nu, hvor vi står med udsigten til måske ugevis af hjemmearbejdsdage, er...