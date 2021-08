Jan Juul Christensen fratræder sin stilling som partisekretær i Socialdemokratiet og tiltræder som ny kommunikationschef i Københavns Lufthavne

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Socialdemokratiets partisekretær Jan Juul Christensen har opsagt sin stilling for at blive ny kommunikationschef i Københavns Lufthavne. Dermed skal han fremover stå i spidsen for kommunikationen i...