Procuritas har ikke penge til at betale FSN 650 mio. kr., og kapitalfonden vil ikke forsøge at finde midlerne, siger partner

Beskyldningerne fyger mellem to af Nordens førende kapitalfonde, der i to år har bekriget hinanden. Sagen kulminerede for to uger siden, da den internationale voldgiftsret afgjorde, at Procuritas s...