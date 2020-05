I Thomas Rodes online madmarked er der kommet vind i sejlene efter corona, for folk har fået tid til at stå i køkkenet og fået øjnene op for “Rigtig mad”, der har oplevet en markant fremgang i deres salg

Det var mellem supermarkedets hylder, at Thomas Rode for et par år siden fik idéen til at starte et online madmarked.Det gik op for ham hvor lidt “rigtig mad”, der findes ude i supermarkederne. Var...