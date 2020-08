Linderberg Group, der er ejet af udlandsdanskeren Mogens Linderberg Larsen, har de seneste fem regnskabsår tjent over 250 mio. kr.

Rigmanden Mogens Linderberg Larsen, der er notorisk kendt for at holde sig uden for mediernes rampelys, lægger stor afstand til finanskrisen, hvor han var lige ved at knække nakken grundet tab på v...