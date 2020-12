Claus Christiansen vil føre lægemiddel helt til målstregen. Det kræver en stor kapitalrejsning, måske en børsnotering

Den nu 78-årige biotekrigmand Claus Christiansen pønser på at sælge ud af livsværket Nordic Bioscience for at skaffe penge til at færdiggøre udviklingen af en eller flere af ti mulige blockbuster-l...