Nu er det slut med coronarestriktioner: Men i resten af verden ser det anderledes ud – her er overblikket

Fredag bortfalder de sidste restriktioner i Danmark, og kravet om fremvisning af et gyldigt coronapas ophæves. Det sker, fordi corona ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom. Men det ser anderledes ud i resten af verden. Det viser et verdenskort bygget på data om bl.a. forsamlingsforbud, krav om mundbind og test- og vaccinationskrav, som er indsamlet af Our World in Data

Virksomheder Eksklusivt for kunder