Knap en måned efter konkursen får Restaurant Gastromé ny kapital og kan igen slå dørene op for gæster

Aarhusianske Gastromé, der kort før påske måtte begære konkurs efter et hårdt år med nedlukning, har fået ny kapital og kan onsdag d. 5. maj igen slå dørene op for gæster.Citat Det er et nyt selska...