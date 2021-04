Stor byggekæde lander rekordregnskab: “Med alle de private, som har gået hjemme, så tror jeg aldrig nogensinde, vi har solgt så mange terrassebrædder, søm og skruer”

Efter coronaår med høj byggeaktivitet leverer Bygma Gruppen i dag årsregnskab med rekordindtjening på bundlinjen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der har været godt gang i byggemarkedet i 2020, hvor folk under coronakrisen for alvor har fået tid til at gøre noget ved byggeprojekterne hjemme i de private boliger. TalcitatDet har kunnet mærkes...