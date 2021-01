FCK aflyser træningslejr i Portugal, da alle udlandsrejser aktuelt frarådes.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

FC København kommer alligevel ikke uden for landets grænser for at forberede sig til forårssæsonen i Superligaen.Da Udenrigsministeriet fraråder alle rejser frem til foreløbig 17. januar, har køben...