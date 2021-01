Topchef for britisk onlinebutik overtager roret i Anders Holch Povlsens problembarn Stylepit

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen sætter topchefen for sin britiske onlinebutik M and M Direct med en omsætning på omkring 1,5 mia. kr., Damian Evans, i spidsen for sit underskudsgivende danske ...