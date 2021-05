Allerede fra næste uge vurderer Practio, at de kan være klar til at vaccinere danskere med de fravalgte coronavacciner

De ligger stadig og venter på at komme i brug. Og indtil nu har der været tvivl, om det reelt var muligt at finde nogle, der var villige til at stå for udrulningen af coronavaccinerne fra Astrazene...