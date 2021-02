Power-boss jubler over nye anbefalinger: “Vi er fuldstændigt kampklar”

Flere butikker står til at kunne genåbne ifølge nye anbefalinger fra ekspertgruppe. Og elektronikkæden Power er en af de butikker, der glæder sig over udsigten til at kunne åbne hovedparten af kædens butikker

Virksomheder Eksklusivt for kunder