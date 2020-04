Stifterne bag det populære spil "Det Dårlige Selskab" har valgt at gøre spillet digitalt og gratis, så folk kan spille i de coronaramte hjem

CitatStifterne af et af Danmarks mest populære brætspil, Det Dårlige Selskab, har valgt at digitalisere deres spil, så folk kan spille hjemme i stuerne."Jeg kunne se, at mange begyndte at snakke sa...