Bagmandspolitiet går efter at få sendt 47-årig litauer seks år i fængsel for hvidvask for 166 mio. kr. – kvinden er desuden sigtet for hvidvask af 30 mia. kr. i Danske Bank-sagen

Kvinde tiltalt for hvidvask af 166 mio. kr. risikerer flere års fængsel og nægter at have hvidvasket yderligere 30 mia. kr. i Danske Bank-sag

Virksomheder Eksklusivt for kunder