Politiet kræver nu endnu længere fængselsstraf til 47-årige litauisk kvinde, der for få uger siden fik fire år bag tremmer i sag om hvidvask af 166 mio. kr. og som er sigtet for yderligere hvidvask af svimlende 30 mia. kr. i Danske Bank-sagen

En af de sigtede i sagen om hvidvask af 30 mia. kr. i Danske Bank vil frikendes efter dom på fire års fængsel i sag om 166 mio. kr.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En af de største afgjorte straffesager herhjemme om hvidvask af russiske formuer ender nu i landsretten. Her vil en 47-årig litauisk kvinde, der i 2001 flyttede til Danmark, kæmpe for at få omstødt...