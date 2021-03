Pfizers vaccineleverancer til Danmark fordobles fra april måned i forhold til niveauet i marts.

Danmark modtager fra april over 200.000 vaccinedoser om ugen af coronavaccinen fra Pfizer/Biontech.Det siger Statens Serum Institut (SSI) til Berlingske. SSI bekræfter oplysningen over for Ritzau.H...