Bavarian-topchef overvejer at finansiere coronavaccine selv: “Min holdning til den kommercielle mulighed er ændret”

Bavarian Nordic har hidtil ikke ønsket at gamble med aktionærernes penge til udviklingen af en coronavaccine, men nu åbner topchefen for den mulighed, da covid-19 ikke ser ud til at forsvinde

Virksomheder Eksklusivt for kunder