Pandora-topchef polstrer sig med milliarder til at klare sig gennem ny coronabølge: “De penge er der til en virkelig, virkelig regnfyldt dag”

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Skulle Pandoras værste coronamareridt blive til virkelighed, har selskabet sikret sig milliarder for at være i stand til at klare skærene

Hvis coronaudbruddet blusser op med en ny bølge i slutningen af året, som også trækker dybe spor ind i 2021, er Pandora forberedt med en gedigen krigskasse. “Fra et finansielt synspunkt er Pandora ...