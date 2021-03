Fugleinfluenzasmitten har aldrig nogensinde ramt så mange farme eller dyr som i år, oplyser Fødevarestyrelsen

Endnu to kalkunfarme med tilsammen over 30.000 dyr på Sjælland og en andefarm med et par tusinde fugle på Langeland er ramt af den frygtede fugleinfluenza. Dyrene aflives i løbet af få dage, og der...