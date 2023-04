Virksomheder Otte anholdt for markedsmanipulation på energimarkedet

Politiet mistænker otte ansatte i et energiselskab for at have skaffet sig ulovlige profitter for trecifret millionbeløb

NSK ønsker ikke at oplyse, hvilket energihandelsskab, de anholdte er ansat hos. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix