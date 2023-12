Virksomheder Ørsted investerer over 70 mia. kr. i kæmpeprojekt

Det forventes at regeringen snart fremlægger sit bud på energipolitikken i Danmark i 2020-2030. Ørsted havvindmøllepark Horns Rev 2 i Nordsøen ud for Esbjerg, den 12. april 2018. 91 Siemens havvindmøller .. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Ritzau Scanpix

Cecilie Veile 21. dec. 2023 KL. 15.00 Gem til senere

Ørsted er nu klar til at føre sin største vindinvestering nogensinde ud i livet. Det sker efter et år, hvor økonomien er skredet for flere havvindprojekter