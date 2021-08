Ørsted og konkurrenterne står foran en række store havvindudbud. Topchef ser flere interessante muligheder

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Udbuddet af havvind har kørt på et relativt lavt blus de seneste to år, men i det kommende halvandet år er der lagt op til en sand storm af muligheder for Ørsted og konkurrenterne. Dermed skal en m...