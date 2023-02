Virksomheder Ørsted-topchef forudser mindre ustabilt energimarked efter turbulent 2022

“For at være helt ærlig har det været en stor frustration i løbet af året,” udtaler Mads Nipper, adm. direktør for Ørsted, om de afdækningskontrakter, der sidste år blev en klods om benet. Arkivfoto: Simon Fals

Cecilie Veile 01. feb. 2023 KL. 17:08 Gem til senere

Et forsøg på at sikre sig mod faldende elpriser blev sidste år en klods om benet for Ørsted. Derfor ændrer selskabet nu sin tilgang