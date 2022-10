Virksomheder Ørsted skipper havvinddyst i stort vækstmarked: “Nogle gange er nej det eneste rigtige og ansvarlige svar”

Ørsted springer over et nyt stort udbud i Taiwan, som ellers er et vigtigt strategisk marked for den danske energikæmpe. Det skyldes bl.a. rammevilkår og inflationspres

Mads Nipper er adm. direktør for Ørsted, der netop har valgt at springe over i et stort udbud af havvind i Taiwan. Arkivfoto: Andreas Vinther.