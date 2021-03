Ørsted vil opføre et stort brintanlæg i Benelux-området. Det er blot det seneste skud på stammen i energikæmpens relativt nye grønne brintsatsning

Ørsted har onsdag morgen løftet sløret for en plan om at bygge et af verdens største vedvarende brintanlæg i Benelux-området.Projektet er endnu et tilføjelse til energikæmpens relativt nye grønne b...