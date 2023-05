Virksomheder Ørsted får milliardstøtte til at indfange CO2 fra danske kraftværker

Ørsted skal indfange 430.000 ton CO2 årligt fra to kraftvarmeværker – her Avedøreværket. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Cecilie Veile 15. maj. 2023 KL. 16.50

Ørsted har sikret sig tilskud til et nyt projekt, som skal gøre det muligt at indfange og lagre CO2 fra to kraftvarmeværker