Virksomheder Ørsted har revet betændt Gazprom-kontrakt helt over: Forventer intet juridisk efterspil

Ørsted er nu helt ude af kontrakten med Gazprom, efter at selskabet fik mulighed for at bruge en force majeure-klausul

“Det er rart,” siger Mads Nipper, adm. direktør for Ørsted, om den nu endeligt opsagte Gazprom-kontrakt. Han ses til venstre på billedet ved siden af bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix