Orphazyme-top efter afvisning: “Jeg vil ikke male fanden på væggen fra start”

Biotekselskabets næstformand Bo Jesper Hansen nærer et forsigtigt håb for fremtiden, men understreger over for aktionærerne, at risikoen er væsentlig ved at være investeret i Orphazyme. Et salg kan være en mulighed

Virksomheder Eksklusivt for kunder