Bredt politisk flertal forlænger omstridt forsøgsordning, hvor læger kan udskrive cannabis til medicinsk brug.

Et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet at videreføre forsøgsordningen for medicinsk cannabis, der stod til at udløbe ved udgangen af 2021. Det oplyser Sundhedsministeriet i en press...