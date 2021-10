Sådan bliver opfræset asfalt til ny vej, mens maskinen kører

Arkil har investeret i en maskine, der kan genanvende asfalt til ny, mens vejen bliver lagt. Det sparer ud over materialer også CO2

Det er stadig sommervejr, da Arkils BSM-maskine 3. september kører ud på Bogensevej nær Middelfart og begynder sit arbejde.

I samme maskine genanvendes al den asfalt, der netop er brudt op, og bliver med det samme klargjort til at asfaltere med uden yderligere opvarmning.

Maskinens tilgang adskiller sig fra den traditionelle måde at renovere eksisterende veje på, hvor den gamle asfaltbelægning bliver kørt til et asfaltværk, sorteres og godt en tredjedel bliver gjort klar til genanvendelse ved opvarmning på ca. 170 grader. Arkil, der, efter eget skøn, sidder på omkring 10 pct. af det danske asfaltmarked, købte maskinen i foråret 2020. Siden da har entreprenøren kørt forskellige forsøg og mindre strækninger med maskinen. Ifølge selskabet kan den reducere forbruget af materialer med mellem 40 og 50 pct., hvis en motorvej f.eks. skal udvides fra fire til seks spor.

Maskinen og setuppet omkring den har i alt kostet 20 mio. kr. og har langt fra tjent sig selv ind endnu. Men det var en nødvendig investering for at imødekomme et større fokus på klimaet, mener Lars Kim Jørgensen, direktør i Arkils asfaltdivision.

"Vi skal finde løsninger i en fremtid, hvor genbrug og CO2-reduktion er altafgørende. Det er billigere og mere ressourcebesparende at køre med BSM-maskinen, og det har stor vægt, når vi også står på tærsklen til at løbe tør for grus og andre råstoffer i store dele af Danmark inden for ti år," lyder det.

I dag importerer asfaltbranchen allerede store mængder af granit fra bl.a. Norge og Sverige. Granitten sejles til Danmark og fragtes derfra til infrastrukturprojekter rundt om i landet, hvor der skal lægges nye veje. Arkil håber ligesom resten af asfaltbranchen på at få en stor bid af de mange motorvejsstrækninger, der skal renoveres i tråd med regeringens infrastrukturplan for 2035. Ifølge brancheorganisationen Asfaltindustrien er Arkil den eneste spiller, der arbejder med den type genanvendelse af asfalt, som BSM-maskinen kan, men andre i branchen angriber klimaudfordringen af andre veje.