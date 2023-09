Virksomheder GN-topchef sætter nyt ledelseshold

For nyligt besluttede den danske C25-kæmpe GN at samle sine to divisioner under én samlet ledelse. Nu er der navn på ny ledelse og selskabets nye divisioner

Svenske Peter Karlströmer blev i februar topchef for headsetdivisionen GN Audio. I september blev han udnævnt til ny topchef for et nyt og forenklet GN Store Nord. Arkivfoto: Simon Fals