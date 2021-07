Det nylige forslag om at løfte energisparemålet i EU kan give et boost til danske virksomheder, selv om der var håbet på mere

Flere danske virksomheder kan komme til at nyde godt af det løftede mål for energieffektivitet, der blev foreslået for to uger siden i EU-Kommissionens storstilede grønne klimapakke under navnet “F...