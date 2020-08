Det første danske F-35-kampfly er nu ved at blive samlet i Texas. Kampfly-produktionen skaber job i Jylland.

Det går støt fremad med at skaffe ordrer til danske virksomheder i produktionen af de nye F-35-kampfly, som Danmark køber 27 af.Det vurderer Henrik Lundstein, der er chef for Kampflykontoret under ...