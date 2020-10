Heine Krog Iversens Time Xtender er efter nogle år med mio.-minus på vej til at gå i nul. Nu er målet vækst og børsintroduktion

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For få år siden var målet for stifter og medejer af tech-selskabet Time Xtender, Heine Krog Iversen, at virksomheden i år skulle skydes af, så han, forældrene – som også er ejere – og medarbejderne...