Positiv corona-effekt: Nu værdsætter danskerne pludselig de store tunge køretøjer på vejene

Viruskrisen ændrer danskernes syn på vejtransport – selv Dronningen nævne chauffører i sin tale om krisen

En helt ny følelse breder sig i den danske vejtransport-branche:

Følelsen af at være værdsat og anerkendt.

Og selv om det sker på en alvorlig baggrund, nemlig coronakrisen, så siger en række centrale aktører i branchen, at de kan mærke, hvordan samfundets holdning til tunge vogntog på vejene – og dem, der sidder bag rattet – er ved at ændre sig ganske markant:

“Jamen, jeg kan ikke mindes, hvornår chauffører nogensinde før er blevet nævnt i en tale fra dronningen – på linje med beredskab, forsvar, sundhedspersonale og politi,” siger Carina Christensen, direktør for ITD, der er brancheorganisation for 800 virksomheder med anslået i alt 25.000 arbejdspladser indenfor transport og logistik.

Samme toner kommer fra Erik Østergaard, direktør for DTL – Danske Vognmænd med omkring 2000 medlemmer.

Ikke en selvfølge

“Vores rolle i samfundet bliver i andre tider taget lidt som en selvfølge, men vi oplever nu, at danskerne er blevet mere opmærksomme på, at det ikke er en selvfølge med varer på hylderne eller på nettet. Selv de, der normalt bliver møgirriterede over at ligge bag en stor lastbil, forstår nu, at det er en samfundskritisk funktion,” siger Erik Østergaard.

FAKTA Dansk transport i runde tal Vejgodstransport beskæftiger 51000 mennesker i Danmark.

Det omfatter job hos vognmænd, flytteforretninger, speditører, samt affaldsindsamling og firmakørsel.

Herudover er der 37.000 indirekte beskæftigede hos underleverandører.

Branchen bidrager med 1,7 pct. af Danmarks BNP.

Vejtransportens organisationer giver tit udtryk for, at de ikke har nemt ved at få gennemslagskraft overfor myndigheder og politikere.

Men sådan er det ikke under viruskrisen, hvor myndighederne i ekspresfart har lempet køre- og hviletidsregler, miljøzoner og reglerne om at udlåne chauffører mellem vognmandsvirksomheder – alt sammen for at hindre, at varetransporten sættes i stå.

Tæt dialog

“Jeg oplever en meget tæt og konstruktiv dialog med myndighederne om at støtte op, hvis vi har udfordringer. Da vi for nylig oplevede ekstreme ventetider ved den polske grænse, rykkede de danske myndigheder meget hurtigt overfor deres EU-kolleger for at sikre, at fragten kunne komme frem,” siger Carina Christensen, ITD.

Et af transportbranchens traditionelle imageproblemer handler om brug af udenlandske chauffører. Et af de mest ekstreme eksempler var den såkaldte Kurt Beier sag fra for godt et år siden, hvor et vognmandsfirma havde østeuropæiske og asiatiske chauffører ansat under stærkt kritisable indkvarteringsforhold i en lejr i Padborg.

“For mig er det vigtigt at vi i transportsektoren nu endelig får vist at vi bringer værdi til samfundet og ikke kun skandaler og lovovertrædelser. Jeg håber samtidig, at det også går op for alle, at de udenlandske chauffører, som også de seriøse firmaer har ansat, er værdiskabere frem for løndumpere og at vi næppe kan klare os uden dem,” siger Jørgen Hansen, stifter og bestyrelsesformand i Freja Transport.

Volumen ned

Endnu er der godt gang i vejtransportsektoren, der ikke har haft nævneværdig brug for økonomiske hjælpepakker. ''

Men det kan ændre sig, i takt med at flere af de sektorer, der ikke producerer eller sælger fødevarer, må lukke ned.

3 pct. af den samlede eksport står transport- og logistiksektoren for.

” Vi holder samme eller lidt bedre tal nu end marts 2019. Men vi kan se, at de næste uger – i takt med at flere og flere store industrivirksomheder lukker ned – vil vores volumen falde markant. Spørgsmålet er kun hvor dybt,” siger Jørgen Hansen fra Freja Transport.

“Min bekymring er ikke så meget på det korte sigt, for der er meget at lave lige nu. Men vi kan godt frygte, at når selve epidemikrisen er ovre, får vi en efterfølgende økonomisk krise,” siger Erik Østergaard fra DTL – Danske Vognmænd.

