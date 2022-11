Virksomheder Novo Nordisks belgiske hovedpine tæt på løst: Baner vejen for fedmevækst

Frygten for endnu et knæk i forsyningen i fedmemedicinen Wegovy ser ud til at være fjernet efter nyt fra myndighederne i USA

Novo Nordisks tochef Lars Fruergaard Jørgensen kan ånde lettet op, da underleverandør i Belgien kan fortsætte produktion. Arkivfoto: Anne-Dorthe Søgaard Jensen