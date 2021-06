Novo-ejer satser milliarder på britisk testfirma: Køber BBI Group for ca. 3,5 mia. kr.

Efter en langvarig tørke har Novo Holdings sat milliardformuen i sving med købet af det walisiske diagnostikselskab BBI Group for over 400 mio. pund eller i omegnen af 3,5 mia. kr.

