Analytiker giver Bavarians vaccine 25 pct. chance for godkendelse – vil transformere selskabet, hvis det lykkes

Nordea spåede et stort milliardsalg for Bavarian Nordics covid-vaccine, og det er ikke ændret, men banken understreger, at det er gode forsøgsdata, der skal bane vejen for en kommerciel succes

Virksomheder