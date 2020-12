Bestyrelsesformand i Norwegian og tidligere DFDS-topchef Niels Smedegaard indstilles som bestyrelsesformand for ISS

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den tidligere DFDS-topchef Niels Smedegaard er blevet indstillet som formand for bestyrelsen for ISS. Det fremgår af en pressemeddelelse. Han er udset til at afløse den nuværende bestyrelsesformand...