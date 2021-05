Niels Lunde: Én ting står klart, efter at Kollerup har tæsket løs på bankerne for negative renter

Podcast: Der er frit slag for regeringen, når de kritiserer bankerne for grådighed, som tilfældet var i sidste uge. For bankerne mangler en central stemme, der kan tale på hele branchens vegne og bryde gennem lydmuren til den helt almindelige dansker. Det siger chefredaktør på Børsen Niels Lunde i podcasten Corydon & Co.

