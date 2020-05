Eksklusivt for kunder

Netcompany holder speederen i bund for at kapre markedsandele uden for Danmark på trods af sorte økonomiske skyer

“Jeg er glad og faktisk lidt bevæget over det her regnskab,” siger Netcompanys topchef, André Rogaczewski.Det er ikke så ofte, at regnskabstal ligefrem fremkalder en følelsesmæssig refleksion hos e...