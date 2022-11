Virksomheder Netcompany har flydende rente og gæld på 2 mia. kr.: Direktør ryster ikke på hånden

For et år siden købte Netcompany it-selskabet Intrasoft for 1,7 mia. kr. Dengang var renterne negative

De stigende renter giver højere udgifter til at servicere Netcompanys gæld på ca. 2 mia. kr. Gælden afvikles dog hurtigt, og finansdirektøren ryster ikke på hånden. PR-foto