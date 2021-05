Københavns Lufthavn har tabt 340 millioner kroner i årets første tre måneder

Et stort fald i antallet af passagerer har været dyrt for Københavns Lufthavn, der kommer ud af første kvartal med tab.Lufthavnen fik i første kvartal et underskud på 340 mio. kr.. Det viser luftha...