Easypark har ifølge Forbrugerombudsmand skjult et gebyr på 15 pct., som lægges oven i parkeringsprisen

Den udbredte parkeringsapp Easypark er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for at skjule et gebyr for kunderne. Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Ifølge ombudsmande...