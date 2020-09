Danske Movit lancerer torsdag en ny online flytteplatform, der skal digitalisere flyttebranchen og mindske brugen af sort arbejde

Eksklusivt for kunder

Den nye danske flytteplatform Movit vil gøre op med sorte penge og dårlige forsikringsforhold i flyttebranchen. “Vi vil revolutionere flyttebranchen og sørge for, at kunder kan booke et flyttefirma...